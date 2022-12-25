Haberler Yaşam Haberleri Eski kocası tarafından kurşun yağmuruna tutulan Pelin son yolculuğuna uğurlandı
Giriş Tarihi: 25.12.2022 16:38 Son Güncelleme: 25.12.2022 16:56

Eski kocası tarafından kurşun yağmuruna tutulan Pelin son yolculuğuna uğurlandı

Ankara Çankaya'da boşandığı eşi Mehmet Eroğlu tarafından sokak ortasında kurşun yağmuruna tutulan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 3 çocuk annesi Pelin Ceylan, Karşıyaka Mezarlığında kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi.

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
Eski kocası tarafından kurşun yağmuruna tutulan Pelin son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşayan Pelin Ceylan, boşandığı eşi Mehmet Eroğlu ile bir markette karşılaştı. İkili burada tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Eroğlu, yanındaki tabancayla Ceylan'a ateş etti. Pelin Ceylan'ın yere düşmesiyle sokak ortasında tabancasıyla yeniden ateş eden Erdoğlu, yere yığılan eski eşinin başında bir müddet bekledikten sonra kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerince kıskıvrak yakalanan Eroğlu, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Eroğlu tutuklanırken, Pelin Ceylan hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma kaldırılan Pelin Ceylan, tam 3 kez cerrahi müdahale geçirdi. Uygulanan tedaviye cevap vermeyen Ceylan, beyninde ödem oluşmasının ardından 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Sokak ortasında kurşun yağmuruna tutulan ve 12 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 3 çocuk annesi Pelin Ceylan, Karşıyaka Mezarlığında kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi. Kadınlar Ceylan'ın cenazesine yoğun katılım gösterirken, ailesi ve sevenleri de cenazede hazır bulundu.

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Eski kocası tarafından kurşun yağmuruna tutulan Pelin son yolculuğuna uğurlandı
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