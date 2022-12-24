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Giriş Tarihi: 24.12.2022 20:40

Eski kocası tarafından vurulan Pelin hayatını kaybetti

Ankara’da eski eşi Mehmet Eroğlu tarafından sokak ortasında tabancayla vurulan 3 çocuk annesi Pelin Ceylan yaşam mücadelesini kaybetti.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Eski kocası tarafından vurulan Pelin hayatını kaybetti

Ankara'nın Çankaya ilçesi Ayrancı Mahallesi'nde 55 yaşındaki Mehmet Eroğlu, 47 yaşındaki boşandığı eşi Pelin Ceylan ile markette karşılaştı. Aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Eroğlu yanında bulunan tabanca ile Ceylan'a ateş etti. Ceylan'ın yere düşmesinin ardından Eroğlu bir kez daha vurdu.

VURDUKTAN SONRA BAŞINDA BEKLEDİ
Eroğlu, yere yığılan eski eşinin başında bir müddet bekledikten sonra kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Eroğlu tutuklanırken, Ceylan hastaneye kaldırıldı.

HAYATA TUTUNAMADI
Yoğun bakıma kaldırılan Pelin Ceylan'a 3 kez cerrahi müdahale uygulandı. Uygulanan tedaviye cevap vermeyen Ceylan'ın beyninde ödem oluşmasının ardından 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Ceylan'ın cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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Eski kocası tarafından vurulan Pelin hayatını kaybetti
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