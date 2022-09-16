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Giriş Tarihi: 16.9.2022 11:38

Eski kocasını bıçaklayan kadının ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Beykoz’da bir süre önce boşanan ama ara ara birlikte yaşamaya devam eden çift arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada boşandığı eşi İlker Y’yi (41) bıçaklayarak yaralayan Filiz T. (34) gözaltına alındı. Filiz T., ifadesinde, “Ara sıra görüşüyorduk son görülmede şiddet uyguladı. Bende kendimi savundum bıçak salladım” dediği öne sürüldü.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Eski kocasını bıçaklayan kadının ifadesi ortaya çıktı

Beykoz'da önceki gün yaşanan olay iddiaya göre şöyle yaşandı. Tekstil işi ile uğraşan Filiz T. ve otomobil boyacısı İlker Y'nin evliliklerinden 2 çocukları olmuştu. Aralarında yaşanan şiddetli geçimsizlik nedeniyle evliliklerini 6 yıl önce bitirmişlerdi. Boşanmaya rağmen zaman zaman bir araya gelerek görüşüyorlardı. Filiz T. ve İlker Y., geçen pazar günü de Gümüşsuyu Mahallesi'nde buluşarak alkol almaya başladı. Bu sırada aralarında tartışma çıktı. Tartışma sırasında İlker Y., Filiz T'yi dövmeye başladı. Dayaktan kurtulmaya çalışan Filiz T., yanında taşıdığı meyve bıçağını çıkartarak eski eşine doğru salladı. Göğsünden yaralanan İlker Y., hastaneye kaldırılırken, Filiz T. gözaltına alındı. İlker Y., hastanede yapılan müdahale ile hayati tehlikeyi atlattı. Gözaltına alınan Filiz T. ifadesinde,"Arada sırada görüşüyorduk. Son buluşmada bana şiddet uyguladı. Bende kendimi korumak için bıçak salladım." dediği iddia edildi. Filiz T., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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Eski kocasını bıçaklayan kadının ifadesi ortaya çıktı
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