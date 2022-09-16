Eski kocasını bıçaklayan kadının ifadesi ortaya çıktı

Beykoz'da önceki gün yaşanan olay iddiaya göre şöyle yaşandı. Tekstil işi ile uğraşan Filiz T. ve otomobil boyacısı İlker Y'nin evliliklerinden 2 çocukları olmuştu. Aralarında yaşanan şiddetli geçimsizlik nedeniyle evliliklerini 6 yıl önce bitirmişlerdi. Boşanmaya rağmen zaman zaman bir araya gelerek görüşüyorlardı. Filiz T. ve İlker Y., geçen pazar günü de Gümüşsuyu Mahallesi'nde buluşarak alkol almaya başladı. Bu sırada aralarında tartışma çıktı. Tartışma sırasında İlker Y., Filiz T'yi dövmeye başladı. Dayaktan kurtulmaya çalışan Filiz T., yanında taşıdığı meyve bıçağını çıkartarak eski eşine doğru salladı. Göğsünden yaralanan İlker Y., hastaneye kaldırılırken, Filiz T. gözaltına alındı. İlker Y., hastanede yapılan müdahale ile hayati tehlikeyi atlattı. Gözaltına alınan Filiz T. ifadesinde,"Arada sırada görüşüyorduk. Son buluşmada bana şiddet uyguladı. Bende kendimi korumak için bıçak salladım." dediği iddia edildi. Filiz T., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.