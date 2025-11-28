Eski kocasını sevgilisiyle birlikte ateşe verdi

KIRKLARELİ'NİN Babaeski ilçesinde bir kadın, boşandığı eski eşiyle birlikte yaşayan kadının evini yaktı. Karahalil Beldesinde yaşanan olayda iddiaya göre, B.D., boşandığı eşi C.S. ile birlikte yaşadığı öne sürülen Ç.Ç. adlı kadının evine geldi. Kıskanç kadın eski eşi ve sevgilisi uyuduğu sırada eve benzin dökerek ateşe verdi. Yükselen alevleri ve çığlıkları duyanların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlerin arasında kalan C.S. olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralan Ç.Ç. ise hastaneye kaldırıldı. Zanlı B.D. yakalanarak gözaltına alındı.