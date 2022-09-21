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Giriş Tarihi: 22.9.2022

Eski kocasını silahla vurup intihar etti

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Eski kocasını silahla vurup intihar etti
Çorum'da iddiaya göre İlknur A. (36) ile kısa süre önce boşandığı ikinci eşi Battal A. (35), boşanmadan önce birlikte yaşadıkları evde tartışmaya başladı. Evdeki ruhsatsız tabanca ile Battal A.'ya ateş eden İlknur A., ardından ilk eşi F.B'yi telefonla arayarak intihar edeceğini söyledi. F.B.'nin ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve itfaiye yardımıyla balkondan giren ekipler, İlknur A. ve Battal A.'yı başından vurulmuş halde buldu. Sağlık ekipleri, iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

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Eski kocasını silahla vurup intihar etti
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