Eski kocasının vurduğu kadın 12 gün sonra hayatını kaybetti

İstanbul Çekmeköy'de eski kocası tarafından silahla vurulan 32 yaşındaki Burcu Tokaç, 12 gün tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti. Edinilen bilgiye göre, muhasebeci Tokaç yaklaşık 5 ay önce Ersin Müezzin'den (35) boşandı ve kız kardeşiyle yaşamaya başladı. Müezzin, 23 Eylül akşamı, "Sensiz yaşayamıyorum" dediği bir çocuk annesi Tokaç'ın oturduğu eve geldi. Çıkan tartışmada darbettiği Tokaç'ı tabancayla vurdu. Ağır yaralanan kadın Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Müezzin tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hastanede 12 gün tedavi gören Tokaç, yapılan tüm müdahalelere rağmen önceki gün hayatını kaybetti.