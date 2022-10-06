Haberler Yaşam Haberleri Eski kocasının vurduğu kadın 12 gün sonra hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 7.10.2022

Eski kocasının vurduğu kadın 12 gün sonra hayatını kaybetti

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Eski kocasının vurduğu kadın 12 gün sonra hayatını kaybetti
İstanbul Çekmeköy'de eski kocası tarafından silahla vurulan 32 yaşındaki Burcu Tokaç, 12 gün tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti. Edinilen bilgiye göre, muhasebeci Tokaç yaklaşık 5 ay önce Ersin Müezzin'den (35) boşandı ve kız kardeşiyle yaşamaya başladı. Müezzin, 23 Eylül akşamı, "Sensiz yaşayamıyorum" dediği bir çocuk annesi Tokaç'ın oturduğu eve geldi. Çıkan tartışmada darbettiği Tokaç'ı tabancayla vurdu. Ağır yaralanan kadın Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Müezzin tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hastanede 12 gün tedavi gören Tokaç, yapılan tüm müdahalelere rağmen önceki gün hayatını kaybetti.

EN ÇOK OKUNANLAR

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 6 Ekim 2022 MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
SON DAKİKA: Memurlar dikkat! Sözleşmeliye kadro düzenlemesinde düğüm çözülüyor: İşte masadaki iki taslak!
Son dakika! Başkan Erdoğan'dan Prag'da Ermenistan ve Yunanistan mesajı
Emekli maaşı zammı hesaplama nasıl yapılır? Eylül enflasyon oranı ile en düşük 2023 emekli maaş zammı ne kadar olacak?
Kandilde tek gün oruç tutulur mu, hangi günler tutulur? Diyanet bilgisi ile Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu, kaç gün tutulur?
UEFA güncel ülke puanı sıralaması: Türkiye ülke puanı nasıl, Türkiye kaçıncı sırada? (6 Ekim 2022)
SON DAKİKA HABERİ! ABD'den Suudi Arabistan ve BAE kararı: OPEC+ ile petrol gerilimi fitili ateşledi
SON DAKİKA HABERİ | Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ve taşeron işçi düzenlemesi açıklaması: Bakan Vedat Bilgin tarihi duyurdu!
Saadet Partili Çebi'den MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye çirkin sözler
Mevlid Kandili nedir, Kandil gecesinde ne oldu? Diyanet ile Mevlid Kandili anlamı ve önemi nedir, ne anlama geliyor?
ARKADAŞINA GÖNDER
Eski kocasının vurduğu kadın 12 gün sonra hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA