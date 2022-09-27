Haberler Yaşam Haberleri Eski komşusunu satırla öldürmüştü: O cani hakkında flaş gelişme
Giriş Tarihi: 27.9.2022 16:16 Son Güncelleme: 27.9.2022 16:16

Eski komşusunu satırla öldürmüştü: O cani hakkında flaş gelişme

İstanbul Bakırköy'de fırıncılık yapan 40 yaşındaki Celal Kılıç işyerinde satırla boynu ve kolları kesilirsek öldürüldü. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Ekipleri titiz bir çalışmanın ardından şüpheli Nejat D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli Nejat D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kılıç'ın eski komşusu olan Nejat D.'nin satırlı saldırıda kendi ayağını da kestiği, olaydan sonra hastaneye gidip tedavi olduğu ortaya çıktı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Eski komşusunu satırla öldürmüştü: O cani hakkında flaş gelişme

Olay, Şenlikköy Mahallesi'nde 23 Eylül Cuma günü saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Cemal Kılıç(40) fırında çalıştığı sırada yanına gelen eski komşusu Necat D. ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Necat D. satırla Kılıç'a saldırdı. Kılıç başından ve boynundan yaralanırken, şüpheli elindeki satırla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Cemal Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

"BEN ÇIKTIM O TEK KALDI"

Polis Kılıç ile son görüşen işçisi F.K.'nın ifadesine başvurdu. F.K. İfadesinde; Perşembe günü saat 21.00 sıralarında işyerine gelerek birlikte çalıştıklarını kendisinin saat:02.30 sıralarında işlerini bitirdiklerini ve kendisinin çıktığını, işyeri anahtarının ise. Celal Kılıç'ta olduğunu, kendisinin çıkarken onun içeride olduğunu, ve başka kimsenin olmadığını söyledi.

TOPALLAYARAK GİDİNCE POLİS ŞÜPHELENDİ

Güvenlik kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, başında motosiklet kaskı olan şüphelinin fırının önüne gelerek bir süre beklediği, Kılıç'ın yalnız olduğunu anladıktan sonra içeri girdiği görülüyor. Bir süre içeride kalan şüpheli daha sonra hızla olay yerinden kaçıyor. Bir başka güvenlik kamerası görüntüsünde ise, motosikletiyle bir eczanenin önünde duran şüpheli topallayarak içeriye giriyor.

KENDİNİ DE SATIRLA YARALAMIŞ

Görüntülerde şüphelinin olaydan önce normal daha sonra ise topallaması polisin gözünden kaçmadı. Cinayet Büro Dedektifleri olay sırasında kendisini de bacağından satırla yaralayan şüpheliyi yakalamak için hastaneleri alarma geçirdi. Şüpheli Necat D. kısa süre sonra gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde Kılıç ile eskiden komşu olduklarını ve eskiden gelen husumet yüzünden olayın gerçekleştirildiği öğrenildi. Şüpheli işlemlerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince adli makamlara sevk edildi.

TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheli Nejat D. ifadesinde, Cemal Kılıç ile eskiden komşu olduğunu, aralarında husumet bulunduğunu ve olay günü kılıç ile konuşmaya gittiğini, ancak kendisine hakaret edince kendini kaybettiğini söylediği öğrenildi. Şüpheli Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Eski komşusunu satırla öldürmüştü: O cani hakkında flaş gelişme
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