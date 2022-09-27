Eski komşusunu satırla öldürmüştü: O cani hakkında flaş gelişme

TOPALLAYARAK GİDİNCE POLİS ŞÜPHELENDİ



Güvenlik kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, başında motosiklet kaskı olan şüphelinin fırının önüne gelerek bir süre beklediği, Kılıç'ın yalnız olduğunu anladıktan sonra içeri girdiği görülüyor. Bir süre içeride kalan şüpheli daha sonra hızla olay yerinden kaçıyor. Bir başka güvenlik kamerası görüntüsünde ise, motosikletiyle bir eczanenin önünde duran şüpheli topallayarak içeriye giriyor.

KENDİNİ DE SATIRLA YARALAMIŞ



Görüntülerde şüphelinin olaydan önce normal daha sonra ise topallaması polisin gözünden kaçmadı. Cinayet Büro Dedektifleri olay sırasında kendisini de bacağından satırla yaralayan şüpheliyi yakalamak için hastaneleri alarma geçirdi. Şüpheli Necat D. kısa süre sonra gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde Kılıç ile eskiden komşu olduklarını ve eskiden gelen husumet yüzünden olayın gerçekleştirildiği öğrenildi. Şüpheli işlemlerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince adli makamlara sevk edildi.