Eski komşusunu satırla öldürmüştü: O cani hakkında flaş gelişme

Olay, Şenlikköy Mahallesi'nde 23 Eylül Cuma günü saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Cemal Kılıç(40) fırında çalıştığı sırada yanına gelen eski komşusu Necat D. ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Necat D. satırla Kılıç'a saldırdı. Kılıç başından ve boynundan yaralanırken, şüpheli elindeki satırla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Cemal Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
"BEN ÇIKTIM O TEK KALDI"
Polis Kılıç ile son görüşen işçisi F.K.'nın ifadesine başvurdu. F.K. İfadesinde; Perşembe günü saat 21.00 sıralarında işyerine gelerek birlikte çalıştıklarını kendisinin saat:02.30 sıralarında işlerini bitirdiklerini ve kendisinin çıktığını, işyeri anahtarının ise. Celal Kılıç'ta olduğunu, kendisinin çıkarken onun içeride olduğunu, ve başka kimsenin olmadığını söyledi.
TOPALLAYARAK GİDİNCE POLİS ŞÜPHELENDİ
Güvenlik kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, başında motosiklet kaskı olan şüphelinin fırının önüne gelerek bir süre beklediği, Kılıç'ın yalnız olduğunu anladıktan sonra içeri girdiği görülüyor. Bir süre içeride kalan şüpheli daha sonra hızla olay yerinden kaçıyor. Bir başka güvenlik kamerası görüntüsünde ise, motosikletiyle bir eczanenin önünde duran şüpheli topallayarak içeriye giriyor.
KENDİNİ DE SATIRLA YARALAMIŞ
Görüntülerde şüphelinin olaydan önce normal daha sonra ise topallaması polisin gözünden kaçmadı. Cinayet Büro Dedektifleri olay sırasında kendisini de bacağından satırla yaralayan şüpheliyi yakalamak için hastaneleri alarma geçirdi. Şüpheli Necat D. kısa süre sonra gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde Kılıç ile eskiden komşu olduklarını ve eskiden gelen husumet yüzünden olayın gerçekleştirildiği öğrenildi. Şüpheli işlemlerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince adli makamlara sevk edildi.
TUTUKLANDI
Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheli Nejat D. ifadesinde, Cemal Kılıç ile eskiden komşu olduğunu, aralarında husumet bulunduğunu ve olay günü kılıç ile konuşmaya gittiğini, ancak kendisine hakaret edince kendini kaybettiğini söylediği öğrenildi. Şüpheli Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.