Eski maden sahası Pendik Millet Bahçesi oldu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımı gerçekleştirilen Pendik Millet Bahçesi 285 bin metrekare büyüklüğündeki alanıyla İstanbul'un en büyük yeşil alanları listesinde yerini aldı. Eskiden maden sahası olan millet bahçesi bisiklet ve yürüyüş yolları, amfi tiyatro, seyir terasları, çocuk oyun ve piknik alanlarıyla şimdi Pendiklilerin keyfini çıkardığı bir mekân oldu.Maden çıkarma işlemleri sonucu oluşan maden aynaları, vadi ve göletler tüm yüzey suların yönlendirdiği alanlar olarak tasarlandı. Bu vadi ve göletler yeni oluşturulan eko sistemin en önemli hazneleri sayılarak şehir içinde eşine rastlanmayan bir kanyon etkisi veren hem rekreatif hem rejeneratif hem de ekstrem sporlara ev sahipliği yapıyor. Böylece yeni kullanım şekliyle maden ocakları, Türkiye`de belki de bir ilk olarak kendi yeni doğal kullanım ortamında dönüştürülerek yaşamaya devam ediyor.Eski dinamit deposu mevcut çitlerle korunarak depo alanı bir amfiye dönüştürülerek çocuklara permakültür ve ana tohumun önemini anlatan mimari bir ortam olarak hazırlandı. Etrafında oluşturulan bostan ise çocukların deneylerine imkan veren, boş zamanlarını üreterek geçirdiği bir öğrenme alanı olarak kurgulandı. Böylece burada geleceğin en önemli sorunu olan su hasadı ve yenebilecek üretimle erken yaşlarda tanışma fırsatı sunuluyor.Pendik Millet Bahçesi, bugün tüm dünyanın benimsediği kent tarım alanları ve ekolojik pazar temalarıyla donatıldı. Alanın kuzeyde kentle birleştiği koru bölgesinden güneydeki meydan kompleksine kadar tasarlanan setler; Sultan Selim İnciri, kavak inciri, boğaz çileği, mersin, Bayrampaşa Enginarı, ahududu ve Çengelköy Salatalığı gibi İstanbul`un unutulan meyve ve sebzelerine ayrıldı.Millet Bahçesi'nde yer alan amfi alan, Pendiklilerin yeni etkinlik alanı olmuş oldu. Konserler, organizasyonlar, eğlenceler ile millet bahçesi, Pendiklilere dopdolu zamanlar sunuyor.Pendik Millet Bahçesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı açılış töreniyle hizmete girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pendik Millet Bahçesi hakkında "Şu anda içinde bulunduğumuz Pendik Millet Bahçesi, gerçekten tek kelimeyle muhteşem" dedi.