Eski milli futbolcu Gökhan Zan’ın acı günü

Antalya'nın Alanya İlçesinde dün iki aracın çarpışması sonucunda meydana gelen kazada yaşamını yitiren depremzedeler İnci Güler, Başak Güler, ve Ali Can Güler'in eski milli futbolcu Gökhan Zan'ın akrabaları olduğu ortaya çıktı. Acı haberi alan Gökhan Zan, kaderin onları Alanya'da yakaladığını söyledi.

Antalya'nın Alanya İlçesi Mahmutlar Mahallesi Mehmet Çakır Caddesi kavşağında dün meydana gelen kazada Gazipaşa istikametinden gelen T.E., (30) idaresindeki 07 NT 799 plakalı hafif ticari araç ile kavşaktan dönmeye çalışan Emin Zan kontrolündeki 31 YD 233 plakalı otomobille çarpıştı.Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde bulunan İnci Güler ve Başak Güler yola savruldular. Otomobilde bulunan Ali Can Güler, Ahmet Çınar Zan, Emin Zan, Fulya Zan ve Melis Bade Zan da yaralandılar. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılardan İnci Güler'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Başak Güler, Ahmet Çınar Zan, Emin Zan, Fulya Zan ve Melis Bade Zan, Ali Can Güler ve Melis Bade Zan hastaneye kaldırıldılar. Yaralılardan Başak Güler ve Ali Can Güler hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadılar. Kazanın ardından hafif ticari araç sürücüsü T.E. jandarma tarafından gözaltına alındı.

ÖLEN 3 DEPREMZEDE GÖKHAN ZAN'IN AKRABALARI ÇIKTI

Öte yandan, kazada yaşamını yitiren depremzedeler İnci Güler, Başak Güler, ve Ali Can Güler'in eski milli futbolcu Gökhan Zan'ın akrabaları olduğu ortaya çıktı. Eski milli futbolcu Gökhan Zan, kuzeninin ailesinin kazada yaralandığını ancak kuzeninin eşinin akrabalarının vefat ettiğini söyledi. Zan "Kader, onları Alanya'da yakaladı" dedi.

SÜRÜCÜ SULH CEZA HAKİMLİĞİNCE TUTUKLANDI

Antalya'nın Alanya İlçesi Mahmutlar Mahallesinde dün meydana gelen kazada 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'dan Alanya'ya gelen depremzedelerin içerisinde olduğu otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada İnci Güler, Başak Güler ve Ali Can Güler yaşamını kaybetmiş, Ahmet Çınar Zan ,Emin Zan, Fulya Zan ve Melis Bade Zan ise yaralanmıştı. Kazanın ardından gözaltına alınan hafif ticari araç sürücüsü T.E., işlemlerinin ardından sevk edildiği Alanya Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.