Eski MİT Kontraterör Dairesi Başkanı Eymür hayatını kaybetti

Milli İstihbarat Teşkilatı'nda (MİT) Kontrterör Dairesi Başkanı olarak görev yapan ve birçok operasyonda yer alan 81 yaşındaki Mehmet Eymür, KOAH hastalığına bağlı solunum yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma kaldırılmışı. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde 13 Aralık'ta tedavi altına alınan Eymür, entübe edilmesinin ardından hayatını kaybetti. Eymür, 14 Ocak Pazar günü, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde ikindi namazına müteakip Aşiyan Mezarlığına defnedilecek.



MEHMET EYMÜR KİMDİR?

MİT Kontrterör Dairesi eski Başkanı olan Eymür, 1943′te İstanbul'da doğdu. İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Yüksekokulu'nu bitirdi. Ardından Milli İstihbarat Teşkilatı'na girdi. MİT'te Hiram Abas'la birlikte Ziverbey'de Faik Türün'ün emrinde çalıştı. Kızıldere ve Ulaş Bardakçı'nın öldürüldüğü operasyonlara katıldı. 1975′te Ankara MİT Bölge Dairesi Başkanlığı Takip Şube Müdürlüğü de yapan Eymür, 1980′de Bulgaristan'a gittikten sonra 1982′de Kenan Evren'in damadı Erkan Gürvit tarafından Köşk'e çağırıldı. ASALA'ya karşı eylemlerde görevlendirildi. Türkiye'ye döndükten sonra Mardin MİT Bölge Müdürlüğü'ne getirildi. Daha sonra Ankara'da Kontrespiyonaj Dairesi içinde kurulan Kaçakçılık ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne tayin edildi. Başkan yardımcılığı görevine getirildikten sonra 1984′te Genelkurmay Başkanlığı'ndan alınan izinle Babalar Operasyonu'nu başlattı. Eymür'ün Canset adında bir eşi, Alp ve Ayşe adında iki çocuğu var.

Mehmet Eymür, 20. Yüzyılın ikinci yarısında istihbarat dünyasına damgasını vurmuş en önemli isimlerden biridir. MİT İstanbul Bölge Başkanı ve teknik istihbarat biriminin kurucusu merhum Mazhar Eymür'ün oğludur. Gençliğinden itibaren istihbarat dünyasının içinde bulunan Eymür, Türkiye'nin en kaotik dönemlerinde kritik pozisyonlarda görev yapmış, hem verdiği mücadele ile hem de yetiştirdiği önemli istihbaratçılarla bir ekol haline gelmiştir. Soğuk savaş döneminde anarşi ve terör ile savaşın önde gelen isimlerinden olmuştur. Defalarca sol terör örgütlerinin suikast teşebbüsüne muhatap olmuştur. En yakın çalışma arkadaşlarından Hiram Abas'ın bir suikast sonucu hayatını kaybetmesi üzerine onun misyonunu üstlenmiş ve terörle savaşa sahada liderlik etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'ni tehdit eden iki tehlikeye her zaman dikkat çekmiş ve bunlarla mücadelesini ömrünün sonuna kadar yılmadan sürdürmüştür. Bunlardan birincisi resmi görevlerini kendisine kalkan yaparak veya milli değerleri istismar ederek şahsi çıkarları için illegal faaliyetler yürüten yapılanmalar. İkincisi de yine şahsi veya siyasi menfaatleri için ülkesini yabancı istihbarat servislerine satan siyasetçiler, bürokratlar ve askerler. Bilhassa siyasilerin çıkarları için kurduğu kontrolsüz ilişkilerin devlete ve millete verdiği zararlara dikkat çekmiş; yabancı istihbarat servislerinin bu siyasileri kullanarak Türkiye'de istediklerini yaptırdıklarını vurgulamıştır. Eymür'ün kurduğu atin.org isimli site ve medya üzerinden yaptığı açıklamaların tamamı devletin bekası için tehdit olarak gördüğü bu iki grup ile mücadele maksatlıdır. Yakın tarihin ve Amerikan istihbaratının en büyük istihbarat fiyaskolarından 11 Eylül saldırısını haftalar öncesinden öğrenmiş ve Amerikalılara bildirmiştir. MİT'teki Terörle Mücadele Daire Başkanlığı döneminde PKK'nın tamamen ortadan kaldırılması ve Abdullah Öcalan'ın Suriye'de etkisiz hale getirilmesi için önemli operasyonlar düzenlemiştir. Bugün yaşadığımız problemlerin birçoğunu öngörmüş ve kamuoyunun dikkatini çekmek için uğraşmıştır.

İnsan haklarına ve demokrasiye saygıyı hayatının temel prensibi haline getiren Eymür hakkında mücadele ettiği terör örgütleri tarafından uydurulan iddiaların tamamı gerçeklerden uzak iftiralardan ibaret olup birçoğuna kitaplarında ve açıklamalarında cevap vermesine rağmen halen sosyal medyada tekrar edilmektedir. İzinden gidenler mücadelesini sürdürecek; tecrübe ve vizyonu nesiller boyu bizi aydınlatmaya devam edecektir.

Ruhu şad olsun. Başta değerli eşi Janset Eymür, çocukları Alp ve Ayşe olmak üzere yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.