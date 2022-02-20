Haberler Yaşam Haberleri Eski muhtar 5 aydır kayıp: 13 kişi gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 20.2.2022 11:54 Son Güncelleme: 20.2.2022 12:14

Eski muhtar 5 aydır kayıp: 13 kişi gözaltına alındı

AHMET ÇÖTELİ AHMET ÇÖTELİ
Eski muhtar 5 aydır kayıp: 13 kişi gözaltına alındı

Elazığ'da, 5 ay önce kaybolan Kızılay Mahallesi eski muhtarı Muhammet Bahçeci (41) olayında cinayet şüphesi üzerinde duran polis ekipleri, 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

Elazığ'ın merkeze bağlı Kızılay Mahallesinin Kızılay Mahallesi eski muhtarı 3 çocuk babası Muhammet Bahçeci 18 Ekim 2021 gecesi arkadaşıyla birlikte merkeze bağlı Genefik köyüne geldi. Burada bir süre kalan Bahçeci, birlikte gittiği arkadaşına 'Beni al' diye mesaj attıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı.

Aile durumdan şüphelenince olayı polis ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili detaylı çalışma başlattı.

Cinayet şüphesi üzerine duran ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu 13 şüpheliyi tespit edip bugün düzenlenen şafak operasyonuyla gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin ifade işlemleri sürüyor.

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Eski muhtar 5 aydır kayıp: 13 kişi gözaltına alındı
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