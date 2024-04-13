Eski muhtar kazada hayatını kaybetti

Olay Gece saatlerinde Karabük Kastamonu Karayolu Yörük köyü mevkiinde meydana geldi. Safranbolu ilçesine bağlı Kadıbükü köyü eski muhtarı Mehmet Akif Aygün(65) nin kullandığı cip ile Kastamonu ili istikametinden Karabük ili istikametine seyir halinde iken Yörük köyü mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak, yaklaşık 10 metrelik şarampole uçtu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 65 yaşındaki eski muhtar Mehmet Akif Aygün'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Aygün'ün cenazesi Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırılırken, olay hakkında soruşturma başlatıldı.