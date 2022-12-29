Eski nişanlı dehşeti! Genç kızı silahla boynundan vurdu

İstanbul Sancaktepe'de geçtiğimiz pazartesi günü kan donduran bir vahşet yaşandı. Bir süre önce nişanlanan Ülkü Deniz Ersöz (24), geçen yıl ayrıldığı eski sözlüsü Bedirhan Uysal tarafından 'Polisiz' denilerek müstakbel kayınpederinin aracından alınıp kaçırılmak istendi. Kızının çığlıklarıyla dışarı çıkan anne Ayşegül Ersöz'ün karşı çıkması üzerine Uysal, yüzüne ateş ettiği genç kızı boynundan vurdu. 3 kişi olduğu iddia edilen saldırganlar olay yerinen kaçtı.Yaralı kız, ambulansla Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken yakalanarak gözaltına alınan Bedirhan Uysal ile ona yardım eden bir kişi tutuklandı. Genç kızın beyninde oluşan ödem nedeniyle ameliyat edilemediği öğrenildi. Ülkü Deniz'in 1 yıl önce saldırgan Bedirhan Uysal'dan ayrıldığı ve yaklaşık 2 ay önce başka biriyle nişanlandığı belirtildi.Gözünün önünde kızı vurulan Anne Ersöz, Ülkü dışarı çıktıktan sonra duyduğu seslerle kapıya çıktığını belirterek, "Kayınpederinin arabasından kızımı çekip aldı. Elinde silah vardı, kafasına dayadı. Kayınpederine sivil polis olduğunu söylemiş. Arabanın önünü kesmiş. Silah kafasına dayalıydı, arabaya binmek istemediğini söyledi, elinden kurtuldu ama sonra montundan yakaladı. Bu kez silahı boynuna dayayp ateş açtı. Saldırdım, vurdum. İnsanlar oraya toplandı ama kimse yardım etmedi. Kızım neresinden vuruldu diye yüzüne baktım ama hiçbir yerinde kan göremedim. Sonra boynundan 2 damla kan geldi. Alamadım çocuğumu, yetişemedim. Yaktılar kızımı. En ağır cezaya çarptırılsınlar" dedi.