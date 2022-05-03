Eski nişanlısı kâbusu oldu

"Jansowah" ismiyle tanınan 25 yaşındaki şarkıcı Güler Selçuk'un başı, eski nişanlısı Furkan Akan'la belada... Güler Selçuk- Furkan Akan çifti, geçtiğimiz yıl ailelerin de katıldığı bir törenle nişanlanmıştı.İddiaya göre Akan, nişan sonrası genç kadına baskı ve rahatsız edici tavırlar uygulamaya başladı. Güler Selçuk da bunun üzerine nişanlısından ayrılıp Fransa'ya gitti, ancak takıntılı nişanlı peşini bırakmadı. Genç şarkıcı, klip çekimi ve müzik parçaları için Türkiye'ye geldi. Havaalanında pusu kuran Furkan Akan, Güler Selçuk'u havaalanından kaçırarak zorla evine götürüp defalarca darp etti. Polisi arayarak yardım isteyen genç kadın, canını zor kurtarıp Fransa'ya kaçtı. Bu duruma sinirlenen Akan, sosyal medya üzerinden tehdit ve hakaret içerikli mesajlar gönderdiği eski nişanlısını ölümle tehdit etti. Takıntılı nişanlı, genç şarkıcıyı "İstanbul'a dönersen yüzüne kezzap atacağım. Sonun Bergen gibi olacak. Bergen'le aynı kaderi yaşayacaksın" diyerek tehdit etti ve şantaja başladı.Nişanlı olduğu dönemde ele geçirdiği müstehcen fotoğrafları ailesine gönderen Akan, Fransa'ya geleceğini Selçuk'u bulacağını ve öldüreceğini belirten mesajlar yayınlamaya başladı. İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuran Güler Selçuk, eski nişanlısı Furkan Akan'ın kendisine ölüm tehditlerinde bulunduğunu ileri sürerek koruma kararı verilmesini talep etti.