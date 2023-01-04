Eski nişanlısı tarafından vurulmuştu! Ülkü Deniz son yolculuğuna uğurlandı

Olay, 26 Aralık'ta saat 14.30'da sıralarında Sancaktepe'de meydana geldi. 24 yaşındaki Ülkü Deniz Ersöz'ü 1 yıl önce ayrıldığı eski nişanlısı Bedirhan Uysal, evinin önünde zorla otomobiline bindirmeye çalıştı. 17 yaşındaki C.K ile birlikte Ersöz'ü kaçırmaya çalışırken çevredekiler kadının otomobile bindirilmesine engel olarak polise Haber verdi. O esnada kendisinin Polis olduğunu iddia eden Bedirhan Uysal, çevredekileri uzaklaştırarak Ersöz'ün yüzüne doğru ateş açtı. Boynuna isabet eden kurşunun ardından ağır yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. 9 gün yaşam mücadelesi veren Ersöz, hayatını kaybetti. Ersöz için bugün Sancaktepe'de bulunan Hz. Ömer Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende anne Ayşegül Ersöz ayakta durmakta güçlük çekti. Baba Engin Ersöz taziyeleri kabul etti. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından, Ersöz'ün cenazesi Sultanbeyli Uzundere Osmangazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"AYLAR ÖNCE BEDİRHAN UYSAL'IN ANNESİ EŞİMİ TEHDİT ETMİŞ"

Baba Engin Ersöz, "Tek istediğim, bayrağına ve toprağına kurban olduğum güzel ülkemizde bu tür ölümler olmasın. Devlet büyüklerinin bu tür konularla yakından ilgilenmesini istiyorum. Ben orada olsaydım o tür bir olay olmazdı, olsa bile orada kalmazdı. Çok iddia var şimdi bir şey diyemiyorum, hukuki süreç başlayınca konuşacağız. Bedirhan Uysal'ın annesi eşim Ayşegül'ü tehdit etmiş. Aylar önce eşime, 'Eşini ve kızını dağa kaldırtacağım, şişlettireceğim. Bizim milletvekili tanıdıklarımız var' demiş. Oysa bizim 1 tane değil 550 tane milletvekilimiz var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ne kadar milletvekili varsa hepsi bizim içindir. Bedirhan Uysal'ın annesinin azmettirici olarak kayıtlara geçmesi gerek. Bedirhan Uysal'ın babasını tanıyorum, babası mülayim bir insan. Ama annenin yargı sürecinde sorgulanmasını istiyorum. Kimlerle iletişime geçti? Ben 1 haftadır gece vardiyasında çalışırken neden gelmediler? Ben evdeyken ve oğlum evdeyken neden olmadı? Bu bilgiler nereden alındı. Ne tür bağlantılar kuruldu. Benim kızım 'çok şey biliyorum' derdi, demek kızımı konuşturmamak için olayı buraya kadar getirdiler" dedi.