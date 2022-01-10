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Giriş Tarihi: 11.1.2022

Eski nişanlısına kurşun yağdırdı

BEKİR COŞKUN
Eski nişanlısına kurşun yağdırdı
MERSİN'DE, 24 yaşındaki Naziye Oskay, eski nişanlısı Barış Can Uçuk (24) tarafından sokak ortasında tabanca ile vurularak öldürüldü. Ayrıldığı nişanlısı Oskay ile barışmak isteyen Uçuk, Toroslar ilçesi Okan Merzeci Mahallesi'ndeki genç kızın evine gitti. Uçuk, eski nişanlısıyla sokak ortasında tartışmaya başladı. Barış Can Uçuk çıkan tartışmanın ardından yanında getirdiği tabancayla Naziye Oskay'a 6 el ateş etti. Ağır yaralanan genç kadın, kaldırıldığı hastanende tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Zanlı olayın ardından polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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Eski nişanlısına kurşun yağdırdı
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