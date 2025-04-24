Eski nişanlısını kezzapla yakan sanığa indirimsiz hapis

Konya'da 3 yıl önce, "Su sayacına bakacağız" yalanıyla kapıyı açtırdığı eski nişanlısı Merve Küçüktekin'in (31) üzerine kezzap atarak yakan Sabit Türk (29), 'nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan verilen 15 yıl hapis cezası kararı istinaf mahkemesince az bulunarak bozulunca yeniden hâkim karşısına çıktı. Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savcı, "Olayı tasarlayıp vahşi bir yöntemle Merve'nin acı çekerek ölmesini" istediğini dile getirerek, 'kadına karşı canavarca hisle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, hiçbir indirim uygulamadığı Türk'ün cezasını artırarak bu kez 16.5 yıl hapse mahkûm etti. Türk'ün olaydan önce genç kadının hesabına 1 TL göndererek açıklama kısmına 'Kendini de beni de yaktın, onu öldü say' yazdığı belirtildi.