Eski nişanlısını öldürmüştü: Fatma polisin silahını böyle almış

Olay, 2 Ağustos'ta Çeçenistan Caddesi Tokat Gaziosmanpaşa Hastanesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Fatma Güngör, 1 yıl önce ayrıldığı nişanlısı Ahmet Batuhan Yıldız'ın işlettiği tütün ürünleri dükkanının önüne gitti. Güngör, burada Yıldız'ı, kız arkadaşı E.D. ile gördü. Fatma Güngör, tabancayla Yıldız'ı vurarak öldürdü; yanındaki E.D.'yi de yaraladı. Polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alınan Fatma Güngör, hem emniyette hem de mahkemede susma hakkını kullandı. İşlemleri tamamlanan Güngör, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



TABANCAYI ALIP, EVDEN ÇIKMIŞ



Güngör'ün olayda kullandığı tabancanın ise polis memuru İ.Ö.'ye ait olduğu ortaya çıktı. Güngör'ün, olay günü bir arkadaşı ile birlikte polis memuru İ.Ö.'nün evine kahvaltıya gittiği belirlendi. Güngör'ün, İ.Ö.'nün bir dolabın içinde sakladığı tabancayı aldığı tespit edildi. Tabancayı çantasına koyan Fatma Güngör'ün, "Annemden telefon geldi, acil gitmem gerekiyor" diyerek evden ayrıldığı belirlendi.