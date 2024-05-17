Eski nişanlısını sokakta katletti

İstanbul Küçükçekmece'de kaldırımda yürüyen 28 yaşındaki Bahar Kaban, ayrılığı kabul etmeyen eski nişanlısı Gökhan Y. tarafından vurularak öldürüldü. Genç kadının haziran ayında düğününün olacağı öğrenilirken şüpheli eski nişanlının kadını takıntı haline getirdiği ve hâlâ nişanlıymış gibi davrandığı ortaya çıktı. Gökhan Y.'nin bir hafta önce açtığı sosyal medya hesabında genç kızla ilişkileri devam ediyormuş gibi "İlk tanışmamız, gezmelerimiz" gibi paylaşımlar yaptığı görüldü. Konuyla ilgili ortaya çıkan görüntülerde ise şüphelinin takip edip genç kıza ateş ettiği, yere düştükten sonra yüzünü çevirip tekrar ateş ettiği görülüyor. İddiaya göre; cadde üzerinde yürüyerek çalıştığı işyerine giden Bahar Kaban (28), eski nişanlısı Gökhan Y. tarafından takip edildiğini fark etti. Bunun üzerine Kaban ile Gökhan Y. arasında tartışma çıktı. Sokak ortasındaki tartışma sırasında, Gökhan Y., yanındaki silahla Bahar Kaban'a iki el ateş etti. Yaralanan Bahar Kaban yere düştü. Olayın ardından saldırgan kaçarken çevredekiler durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Bahar Kaban'ı ambulansla hastaneye götürdü. Kaban, hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Kaban'ın cenazesi, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Bahar Kaban'ın 22 Haziran'da düğünü olacağı öğrenildi. Gökhan Y. tarafından uzun süredir rahatsız edilen Bahar Kaban'ın şikâyetçi olduğu belirtildi. Polisin zanlıyı arama çalışmaları sürüyor.