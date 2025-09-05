Eski nişanlısını ve karnındaki bebeğini öldürmüştü! 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi

İstanbul Sarıyer'de 26 Haziran'da, Samet Terzi (19) eski nişanlısı Oya Budak (18) ve 13 yaşındaki kardeşini alarak yemek yeme bahanesiyle Maslak'taki ormanlık alana götürdü. Samet Terzi, 6 ay önce başka birinin cinsel saldırısına uğrayarak hamile kalan ve 5,5 aylık hamile olan Oya Budak'a ayrılmak istemediğini ve kendisinden çocuk yapmak istediğini söyledi. Oya Budak'ın olumsuz yanıtı üzerine sinirlenen Samet Terzi yanında getirdiği silahla genç kadına defalarca ateş etti. Oya Budak ve karnındaki bebeği hayatını kaybetti. Cani Samet Terzi ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Samet Terzi hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianamede, Terzi'nin bebeğe karşı "Tasarlayarak kasten öldürme", Oya Budak'a karşı ise "Tasarlayarak kadına karşı kasten öldürme" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle cezalandırılması istendi.

CİNSEL SALDIRI SONUCU HAMİLE KALDI

İddianamede, olaydan 6 ay önce Oya Budak'ın Anıl Ö. tarafından cinsel saldırısına uğradığı ve bunun sonucunda hamile kaldığı aktarıldı. Oya Budak'ın bu kişi hakkında şikayetçi olduğu ve Anıl Ö. hakkında halen yürütülen davanın devam ettiği belirtilen iddianamede, Budak'ın bu durumu yüzünden ikilinin ilişkiyi bir küs bir barışık sürdürdüğü ifade edildi.

"BEN DE ÇOCUK İSTİYORUM"

Olay günü buluştuklarında Samet Terzi'nin Oya Budak'a, "Başkalarından çocuk yapıyorsun, ben de çocuk istiyorum" dediği, Oya Budak'ın da "Ben bunu doğurmaktan korkuyorum nasıl yapacağım, yapmayacağım" dediği anlatıldı. Bunun üzerine Samet Terzi'nin "Yapmazsan ayrılırım" diyerek sinirlendiği ve Oya Budak'a defalarca ateş ettiği anlatıldı. Oya Budak'ın kardeşinin olayı gördüğü ve Samet Terzi'nin kendisine, "Senlik birşey yok sen kaç" dediği ifade edildi.

NAMUS TEMİZLEME SAVUNMASI

İddianamede, Samet Terzi'nin savunmasında namusunu temizleme saikiyle hareket ettiğini söylediği yer aldı. İddianame, Terzi'nin Oya Budak'ı öldürmeye yönelik plan yaptığı vurgulandı. Samet Terzi'nin yargılaması önümüzdeki günler İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayacak.