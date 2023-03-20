Haberler Yaşam Haberleri Antalya'da korkunç olay! Eski ortağı, inşaat firması sahibi Zehra Çatal'ı 6 kurşunla öldürdü
Giriş Tarihi: 20.3.2023 17:18 Son Güncelleme: 20.3.2023 18:16

Antalya'da korkunç olay! Eski ortağı, inşaat firması sahibi Zehra Çatal'ı 6 kurşunla öldürdü

Antalya’da, inşaat şirketi sahibi 40 yaşındaki Zehra Çatal, işyerine gelen itilaflı olduğu eski iş ortağı Yılmaz Fahrioğlu (45) tarafından, 6 kurşunla öldürüldü.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Antalya’da korkunç olay! Eski ortağı, inşaat firması sahibi Zehra Çatal’ı 6 kurşunla öldürdü

Antalya'da eski kadın ortağının iş yerine gelen adam, dehşet saçtı. Eski ortağına tabanca ile kurşun yağdırarak öldüren adam kaçarken, olay yerine gelen kadının yakınları gözyaşlarına boğuldu. Bir kadının yere oturup "Ciğerimi yaktı benim" diyerek ağlaması yürekleri dağladı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Rauf Denktaş Bulvarı üzerinde bulunan bir inşaat firmasına ait binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; inşaat firmasının sahibi Zehra Çatal (40) ile daha önce ortağı olduğu öğrenilen Yılmaz F. (42) arasında iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Bir süre sonra şahıs yanında getirdiği tabaca ile kadın ortağının üzerine adeta kurşun yağdırdı.

Silah seslerini duyan çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri ise kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

"CİĞERİMİ YAKTI BENİM" DİYEREK AĞLAMASI YÜREKLERİ BURKTU

Olay yerinde yapılan incelemede, kadının baş ve boyun bölgesinde çok sayıda kurşun girişi tespit edildi. Kaçan şahsın ise çok sayıda suçtan sabıka kaydı olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen yakınları ise uzun süre gözyaşı döktü. Bir kadının yere oturup, "Ciğerimi yaktı benim" diyerek ağlaması yürekleri burktu.

Ağlayan arkadaşları ve yakınları birbirini teselli ederek ayakta kaldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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Antalya'da korkunç olay! Eski ortağı, inşaat firması sahibi Zehra Çatal'ı 6 kurşunla öldürdü
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