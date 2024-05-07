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Giriş Tarihi: 7.5.2024 09:51 Son Güncelleme: 7.5.2024 09:52

Eski ortağı sırtından vurmuştu... O anların görüntüsü ortaya çıktı

İstanbul Bayrampaşa’da 54 yaşındaki Gülya Akça’nın eski ortağı tarafından işyerinin önünde öldürüldüğü anların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kadının eski ortağı ile konuşmak üzere elinde döner bıçağı ile dışarı çıktığı dönüp geldiği sırada arkasından vurulduğu görülüyor.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Eski ortağı sırtından vurmuştu... O anların görüntüsü ortaya çıktı

Bayrampaşa Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi Cadde'sinde önceki akşam saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda, Hüseyin Ç. isimli kişi, eski ortağı olan Gülya Akşa'nın çalıştığı yerin yakınına arabayla gelmiş, adamın geldiğini gören kadın bilinmeyen bir nedenle eline bıçak alıp restorandan çıkarak adamın üstüne yürümüştü.

Kadının bıçakla kedisine doğru geldiğini gören Hüseyin Ç. silahını çıkararak önce eski ortağı olan kadını sonra da kendisini vurmuştu. Gülya Akça, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Hüseyin Ç.'nin ise tedavisine devam edildiği öğrenilmişti.

OLAY ANI KAMERADA

Kadının silahla vurulduğu anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde Gülya Akça'nın elinde bıçak ile dışarı çıktığı, ortağı ile tartıştıktan sonra vurulduğu ve yere yığıldığı görülüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Eski ortağı sırtından vurmuştu... O anların görüntüsü ortaya çıktı
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