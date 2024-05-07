Eski ortağı sırtından vurmuştu... O anların görüntüsü ortaya çıktı

Kadının bıçakla kedisine doğru geldiğini gören Hüseyin Ç. silahını çıkararak önce eski ortağı olan kadını sonra da kendisini vurmuştu. Gülya Akça, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Hüseyin Ç.'nin ise tedavisine devam edildiği öğrenilmişti.