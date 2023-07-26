Eski partili isim ‘Çıkın açıklayın’ diyerek çağrıda bulundu: CHP’li belediyelere kitap satan gazeteci ve yazarlar kim?

"TÜRK BASIN TARİHİNİN EN HAZİN BELGESİ"

CHP'nin Halk Tv olan sözleşmesini feshetmesi bazı tepkileri de beraberinde getirdi. O tepkilerden biri de Sözcü Tv'den el çektirilen Yılmaz Özdil'e ait. Özdil, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, fesihnameyi, "Türk basın tarihinin en hazin belgesi" olarak nitelendirdi.

"HANGİ HABERLERE KAÇ PARA ÖDENDİĞİNİ DE AÇIKLAYIN"

Özdil paylaşımının devamında, "Hangi kalemlere, hangi yorumculara, hangi haberlere kaç para ödendiğini de açıklayın, başka hangi kanallara para ödendiğini, hangi namuslu gazetecilerin bu sözleşme karşılığında işten kovdurulduğunu da açıklayın." diyerek CHP yönetimine yükledi.