Eski polisin 20 milyonluk ihale vurgunu

Konya'da, geçen yıl cumhuriyet başsavcılığına giden aralarında polis, bekçi gibi mesleklerde çalışan onlarca kişi, o dönem aktif olarak görevde bulunan polis memuru Hüseyin B. (42) tarafından dolandırıldığını ileri sürüp şikâyetçi oldu. Soruşturma başlatan savcılık, Hüseyin B. hakkında yakalama kararı verdi. O dönem Ankara'da yakalanan Hüseyin B., ifade işlemlerinin ardından yurtdışı çıkış yasağı konularak adli kontrol verileip serbest bırakıldı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından görevden uzaklaştırılan Hüseyin B. bunun üzerine meslekten istifa etti. Hüseyin B.'nin mesleğinin verdiği güvenilirliği kullanarak, 'İhaleden ucuza araba alıp satıştan pay vereceğim' diyerek 20 milyon TL topladığı iddia edildi. Savcılığının soruşturmasının sürdüğü belirtildi.