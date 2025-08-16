Eski radyolar usta elde hayat buluyor

Eskişehir'de yaklaşık 62 yıldır radyo tamirciliği yapan 77 yaşındaki Fehmi Gocuklu, mesleğinin son temsilcilerinden birisi olarak öne çıkıyor. Yetiştirdikleri çırakların bu mesleği yapmadıklarını anlatan Gocuklu, 1970'ten sonra yetişen neslin televizyon üzerine adapte olduğunu dile getirerek radyo tamirciliğinin artık son demlerini yaşadığını söyledi.

'SEVDİĞİM BİR MESLEK'

Kendisinin 1966 yılından beri radyo tamiri yaptığını ifade eden Fehmi Gocuklu, "Lisede okurken çok sevdiğim bir abim vardı. Elektroniği de seviyordum. Ona yardım etmek için bu işe girdim. Lise bittikten sonra da dükkân açma zarureti oldu. Hâlâ devam ettiğim, çok sevdiğim bir meslek. Eski radyolarımızda FM frekanslarımız yoktu. Şimdi ben o frekansları eski radyolara monte ederek yeniden onlara can veriyorum, çalışmalarını sağlıyorum. En çok yaptığımız iş bu. Çok meşakkatli bir meslek, insan sevmezse yapamaz" ifadelerini kullandı.