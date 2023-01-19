Eski sahibi yedek anahtarla çaldırttı! Milyonluk araç parçacının elinde bu hale geldi

Esenyurt'ta ikamet eden A.A. iddiaya göre kısa bir süre önce lüks bir araç satın almıştı. Araç geçtiğimiz hafta park edilen yerden yedek anahtarla çalıştırılıp çalındı.
Aracı çalınan A.A. hemen durumu Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bildirdi. Ekipler çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.
ESKİ SAHİBİ YEDEK ANAHTARLA ÇALDI
Yapılan araştırmalarda Muhammed Y.'nin aracın bir önceki sahibi olduğu öne sürülürken aracı borcuna karşılık çaldırtıp parçalanmak üzere Beykoz'da bir kişiye sattığı öne sürüldü.
Ekipler hemen Beykoz'daki adrese hareket etti orada da aracı parçaladığı öne sürülen Gökhan Y'yi ve bir çalışanını gözaltına aldı. Ancak araba ortada yoktu.
ARABA EN KÜÇÜK PARÇALARINA AYRILMIŞ HALDE BULUNDU
Şüpheli ile yapılan görüşme sorası aracın Büyükçekmece'de bir depoda olduğu öğrenildi. Baskın yapılan depoda polisler bile şoku yaşadı.
BASKIN ANI KAMERADA
Milyonluk araç en küçük parçalarına kadar sökülmüş ve tamamen parça haline gelmişti. Şasisinin bile kesildiği öğrenilen araç parçaları sahibine teslim edildi. Depodaki baskın anları ise kameralara yansıdı.
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan 4 şüpheliden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
YEDEK ANAHTAR UYARISI
Yetkililer araç satışlarından ya da alışlarından sonra mutlaka yedek anahtar kontrollerinin yapılması gerektiğini yedek anahtarın sahibine teslim edilmesine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.