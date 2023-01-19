Haberler Yaşam Haberleri Eski sahibi yedek anahtarla çaldırttı! Milyonluk araç parçacının elinde bu hale geldi
Giriş Tarihi: 19.1.2023 10:32 Son Güncelleme: 19.1.2023 10:44

Eski sahibi yedek anahtarla çaldırttı! Milyonluk araç parçacının elinde bu hale geldi

İstanbul Esenyurt’ta A.A.’ya ait lüks araç park halindeyken anahtar ile çalıştırılıp çalındı. A.A.’nın ihbarı üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri aracın yedek anahtar ile çalındığını tespit etti. Ekipler aracın bir önceki sahibi ve onunla birlikte çalışan 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Çalınan aracın peşine düşen ekipler arabayı parçalanmış halde buldu.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Eski sahibi yedek anahtarla çaldırttı! Milyonluk araç parçacının elinde bu hale geldi

Esenyurt'ta ikamet eden A.A. iddiaya göre kısa bir süre önce lüks bir araç satın almıştı. Araç geçtiğimiz hafta park edilen yerden yedek anahtarla çalıştırılıp çalındı.

Aracı çalınan A.A. hemen durumu Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bildirdi. Ekipler çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.

Şüphelileri tek tek tespit etti. Arabayı olay yerinden çaldığı tespit edilen şüpheliler Muhammed Y. ve Ayhan G. gözaltına alındı.

ESKİ SAHİBİ YEDEK ANAHTARLA ÇALDI

Yapılan araştırmalarda Muhammed Y.'nin aracın bir önceki sahibi olduğu öne sürülürken aracı borcuna karşılık çaldırtıp parçalanmak üzere Beykoz'da bir kişiye sattığı öne sürüldü.

Ekipler hemen Beykoz'daki adrese hareket etti orada da aracı parçaladığı öne sürülen Gökhan Y'yi ve bir çalışanını gözaltına aldı. Ancak araba ortada yoktu.

ARABA EN KÜÇÜK PARÇALARINA AYRILMIŞ HALDE BULUNDU

Şüpheli ile yapılan görüşme sorası aracın Büyükçekmece'de bir depoda olduğu öğrenildi. Baskın yapılan depoda polisler bile şoku yaşadı.

BASKIN ANI KAMERADA

Milyonluk araç en küçük parçalarına kadar sökülmüş ve tamamen parça haline gelmişti. Şasisinin bile kesildiği öğrenilen araç parçaları sahibine teslim edildi. Depodaki baskın anları ise kameralara yansıdı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan 4 şüpheliden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YEDEK ANAHTAR UYARISI

Yetkililer araç satışlarından ya da alışlarından sonra mutlaka yedek anahtar kontrollerinin yapılması gerektiğini yedek anahtarın sahibine teslim edilmesine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Eski sahibi yedek anahtarla çaldırttı! Milyonluk araç parçacının elinde bu hale geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA