Eski sevgili, apartman girişinde Ayşe’ye dehşeti yaşattı! Uzaklaştırma kararı da durduramadı

Bir fabrikada makine operatörü olarak çalışan Ayşe Hilal İçelli, 3 yıl önce Hacı Mehmet Yiğit ile tanıştı. Kısa sürede sevgili olan çiftin ilişkisi 1,5 önce İçelli'nin isteği üzerine sona erdi. Ancak takıntılı sevgili ayrılığı kabul etmeyip, genç kızı rahatsız etmeye başladı. Hacı Mehmet Yiğit, 24 Nisan gecesi iddiaya göre genç kızın merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesindeki evine giderek tehdit ve hakaretlerde bulunuldu. Bunun üzerine emniyete giderek şikayetçi olan genç kız, 25 Nisan tarihinden geçerli olmak üzere 1 ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırdı.