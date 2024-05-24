Eski sevgili böyle demiş: Seni öldürmeye geliyorum!

'SENİ ÖLDÜRMEYE GELİYORUM'

Emniyette ifadesine başvurulan Caner Kutluer'in eski sevgilisi Merve E. (25) ifadesinde "Ondan ayrıldığımı hazmedemediği için beni tehdit etti. Telefonla arayıp 'seni öldürmeye geliyorum' dedi. Ben çok korktum ve iş yerinden kaçtım" dediği belirtildi.