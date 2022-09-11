Eski sevgili dehşeti: 135 dikiş atıldı

Adana'da eski sevgilisi Umut Enşan (41) tarafından boğazı, karnı ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralanan güzellik uzmanı Burcu T. (31), 9 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayata tutundu.Olay, 30 Ağustos'ta Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Anne ve babasını kaybeden Burcu T., arkadaşıyla kaldığı evinden çıktığı sırada iddiaya göre 2 yıl önce ayrıldığı sevgilisi Umut Enşan'ın bıçaklı saldırısına uğradı. Enşan, ekmek bıçağıyla Burcu T.'nin boğazını kesip, vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladıktan sonra kaçtı. Yaralı genç kadın Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Aldığı bıçak darbeleriyle pankreası, kalınbağırsağı, akciğer ve karaciğeri zarar gören Burcu T.'nin midesinin yüzde 30'u ile safrakesesi alındı. Burcu T., 9 günlük yaşam mücadelesini kazanıp normal servise alındı. Boğazı, karnı, kolu ve bacaklarındaki derin bıçak darbelerine rağmen hayata tutunan Burcu T.'nin, vücudunun çeşitli yerlerine 135 dikiş atıldı. Olaydan sonra yakalanan şüpheli Umut Enşan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Konuşmakta güçlük çeken Burcu T., "Gözümü her kapattığımda olay anını görüyorum. Beni bu hale getiren kişiye adaletimiz en ağır cezayı versin" dedi.