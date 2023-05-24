Eski sevgili dehşeti... 15 yaşındaki genç kızı bıçakla ağır yaraladı

Giresun'un Tirebolu ilçesinin Demirci Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 19 yaşındaki E.K. sevgilisi 15 yaşındaki C.Y ile tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesiyle E.K., C.Y'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı. Olayda ağır yaranan C.Y, kaldırıldığı Tirebolu Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
C.Y'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Öte yandan saldırgan E.K'nın 9 ayrı suçu bulunduğu, sevgilisi olduğu iddia edilen C.Y'in ise 5 ayrı suçtan yargılandığı öğrenildi. Polis, saldırgan E.K'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.