Eski sevgili kavgasında 2 kişi bıçaklandı

İzmit İlçesi Karabaş Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi üzerinde bulunan Kent Meydanında yürüyen E.Ç. ve arkadaşı E.Ö, Y.A. ve onun arkadaşları ile karşılaştı. E.Ç., eski kız arkadaşı ile görüştüğü gerekçeyle Y.A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kalabalık grup birbirine girdi.

Kavgayı olay yerine gelen polis ekipleri ayırırken taraflar yaklaşık 15 dakika sonra Şehit Fahrettin Mutaf Parkında tekrar bir araya geldi. Kalabalık gruptan bir kişi E.Ç. ve E.Ö.'yü bıçaklayarak yaraladı.

Yaralanan iki genç, parkın karşısındaki Saraybahçe Polis Merkezine giderek yardım isterken diğer şahıslar ise olay yerinden kaçtı. Yaralanan iki genç, ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.