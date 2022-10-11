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Giriş Tarihi: 11.10.2022 10:41

Eski sevgili vahşeti! Darpla 800 milyon dolarlık senedi imzalatmaya çalıştı

İstanbul’da 5 yıldır birliktelik yaşadığı sevgilisinin kendisinden ayrılmasını hazmedemeyen genç adam konuşma bahanesiyle geçtiğimiz aralık ayında aracına aldığı genç kadını kaçırıp darp etti. Bununla da yetinmeyen saldırgan genç kadına 800 milyon dolarlık bir senet imzalatmaya çalıştı.

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Eski sevgili vahşeti! Darpla 800 milyon dolarlık senedi imzalatmaya çalıştı

İstanbul'da 5 yıldır birliktelik yaşadığı sevgilisinin kendisinden ayrılmasını hazmedemeyen genç adam konuşma bahanesiyle aracına aldığı genç kadını kaçırıp darp etti. Olay 7 Aralık tarihinde meydana geldi. 49 yaşındaki Aygül K., Ali Ö., (50) ile 2016 yılından beridir beraberlik yaşıyordu. İkili arasında sık sık tartışma yaşandığı için genç kadın her ayrılmak istediğinde iddiaya göre Ali Ö., özür dileyerek tekrar barışmak istiyordu.

KONUŞMA BAHANESİYLE ARACINA ALDI

İkili tartışmaların büyümesi üzerine birlikte ikamet etmemeye karar verdi. Olay günü arkadaşlarıyla birlikte Kadıköy ilçesinde bulunan Aygül K.'yı arayan Ali Ö., iddiaya göre buluşmak isteyerek kendisiyle konuşmak istediğini söyledi. Teklifi kabul eden Aygül K.'yı bir süre sonra sevgilisi aracıyla aldı. Araç içerisinde konuşan çift Kocaeli'nin Gebze ilçesine geldi.

800 MİLYON DOLARLIK SENETE İMZA ATMASINI İSTEDİ

Bu sırada Ali Ö., araçta alkol alıyor Aygül K.'ya da içmesi için ısrarda bulunuyordu. Araçta yaşanan tartışmanın ardından yine iddiaya göre Ali Ö., bir kağıt çıkararak genç kadının imzalamasını istedi. Gebze'de fabrikaların bulunduğu ıssız bir alanda araç içerisinde bulunan Aygül K., kağıda baktığında üzerinde 800 milyon dolar yazdığını gördü. Telaşa kapılan genç kadın senede imza atmak istemeyince ikili arasında tartışma alevlendi.

ARAÇ İÇERİSİNDE SOPA İLE DARP ETTİ

Ali Ö., genç kadının senedi imzalaması için darp etmeye başladı. Aygül K., ise aracın içerisinde imdat çığlıkları atarak yardım istedi. Telaşa kapılan Ali Ö., bu kez araçta bulunan sopayla eski sevgilisini darp etmeye başladı. Genç kadın ise aldığı darbelerin ardından bilincini kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kendisine geldiğinde ikametinde olduğunu gören Aygül K., kızının 112 acil servis ekibini çağırdığını öğrendi. Hastanedeki tedavisinin ardından karakola giderek eski sevgilisinin kendisini araba içerisinde darp edip zorla 800 milyon dolarlık senede imza attırdığını söyleyerek şikâyetçi oldu. Şikâyet üzerine savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Eski sevgili vahşeti! Darpla 800 milyon dolarlık senedi imzalatmaya çalıştı
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