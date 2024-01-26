Eski sevgiliden yeni sevgiliye korkunç plan

Konya'nın Beyşehir ilçesinde fotoğrafçılık yapan Mevlüt Ünnü (38), geçen 22 Eylül'de, Mehmet Arat (28) tarafından takip edilip dövüldü. Ardından da zorla araca bindirilip kaçırılmak istendi. Ünnü de kendini korumak için yanında taşıdığı meyve bıçağıyla Duman ve Arat'ı yaraladı. Ünnü tutuklanırken, yapılan araştırmada, Hüseyin Duman'ın, Ünnü'nın kız arkadaşı H. A.'nın (27) eski sevgilisi olduğu belirlendi. Mehmet Arat'ın da Duman'ın arkadaşı olduğu kaydedildi. Olayla ilgili soruşturmayı tamamlayan savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Ünnü hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 30'yıla kadar hapis cezası istemiyle Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldı. İddianamede, Ünnü'yü darp eden Hüseyin Duman hakkında 'birden fazla kişiyle birlikte silahla ve cebir tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs' suçundan 10 yıl 6 aya kadar, Mehmet Arat hakkında da 'Birden fazla kişiyle birlikte silahla ve cebir tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs' suçundan 10 yıl 6 aya kadar, 'hakaret' suçundan ise 2 yıla kadar hapis talep edildi. İddianame Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.