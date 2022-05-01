Eski sevgililerin davası yılan hikâyesine döndü: 3 yıldır hayatım altüst oldu!

Sosyal medyada sıkça sesini duyurmaya çalışan eski sevgili kurbanlarının son örneklerinden biri de Emir Kurt isimli genç sosyal medya kullanıcısı oldu. Eski sevgilisi B.K. ile 1 yıl sürdürdüğü ilişkisini sonlandırmasıyla hayatı kabusa dönen genç adam, yaşadığı dehşeti sosyal medya hesabından paylaştı. İddiaya göre B.K. ile ayrıldıktan 4 ay sonra yeni bir ilişkiye başlayan Emir Kurt, eski sevgilisinin kendisini tehdit etmesiyle yeni ilişkisini sonlandırmak zorunda kaldı. Ancak bu ayrılık eski sevgilisinin tehditlerini sonlandırmadı. Kurt'un iddiasına göre eski sevgilisi B.K.'nın azmettirdiği bir grup, evine gelerek, dışarı çağırdıkları genç adama bıçakla saldırdı. Başından aldığı bıçak darbesiyle yaralanan genç adam, yaşadığı olayın ardından soluğu mahkemede aldı.

ESKİ SEVGİLİ BERAAT ETTİ, DAVA SİLBAŞTAN

Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında aradan geçen 2 yılın ardından bıçaklı saldırganlara bin lira ceza kesildi. B.K. için ise beraat kararı verildi. Kurt'un verilen karara itiraz etmesinin ardından eski sevgililerin davası yeniden görülmeye başlandı.

"SENİ HAPSE ATTIRARAK İNTİKAM ALACAĞIM"

Verilen beraat kararının ardından hayatının şokunu yaşayan Emir Kurt yaptığı açıklamada "2018 yılında kendisiyle tanıştık. 1 yıl kadar ilişkimiz devam etti, sonrasında kendisi benden ayrıldı. Sonrasında ben başkasıyla sevgili oldum. B.K. da sosyal medyadan görür görmez tehdit içerikli mesajlar göndermeye başladı. Bana 'Ayrılacaksın, intihar ederim' diyordu. Gözaltlarını ve boynunu boyadığı resimleri atıyordu, 'Bak hastayım, seni başkasıyla gördükten sonra böyle oldum. Ayrılmazsan seni hapse attırırım' diyordu. Ben de 'Tamam ayrılacağım, kendine bir şey yapma' dedim ve ayrıldım. Sonrasında ise bana 'Ayrıldığını kabul ediyorum ama başkasına dokunduğunun intikamını seni hapse attırarak alacağım' dedi. Sürekli polise şikâyetlerde bulunup savcılıktan uzaklaştırma kararı çıkartmaya başladı. Bu uzaklaştırma kararları ile de ihlal ettiğimi beyan edip beni hapse attırmaya çalıştı" dedi.

"HAYATIM ALTÜST OLDU, İŞİMDEN VE EĞİTİMİMDEN GERİ KALDIM"

Kurt açıklamasına, "Bana iftira yolu ile dava açmaya devam ediyordu. Bıçaklandığım dava ise 2.yıl içinde tamamlandı ve erkek şahıslara bin lira para cezası verildi. B.K. ise beraat etti. Beni bıçaklayan şahıslar benim adresimi, telefon numaramı ve kişisel bilgilerimi kendilerine B.K.'nın verdiğini itiraf etmişler. Buna rağmen nasıl beraat veriliyor. Ben B.K.'nın açtığı davalardan beraat etmeye devam ediyorum ve hiçbir duruşmaya katılmıyor. Verdiği ifadelerle ve açtığı davalarla hep dava dosyalarını karmakarışık içinden çıkılmayacak bir hale getirdi. Kamera kayıtları tehdit edilgim mesajlar olmasına rağmen dava 3yıldır devam ediyor. Açtığı davalar 1 değil 2 değil. 3 ayrı dava açtı. Bu iftiralar yüzünden İstanbul'da 3 yıldır girmediğim adliye girmediğim karakol kalmadı. 3 yıldır hayatım altüst oldu hiçbir işimi yapamadım. İşimden eğitimimden geri kaldım" diyerek son verdi. Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmeye başlanan davada 13 Eylül'de karar verilmesi bekleniyor.