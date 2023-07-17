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Giriş Tarihi: 18.7.2023

Eski sevgililerin mesaj kavgası cezaevinde bitti

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Eski sevgililerin mesaj kavgası cezaevinde bitti
İstanbul Sancaktepe'de 23 yaşındaki Diyar B. adlı genç, bilmediği bir numaradan gizemli mesajlar aldı, bir süre sonra mesajlar küfür ve hakaret içermeye başlayınca Diyar B., mesajların sahibinin peşine düştü. Bir süre birliktelik yaşadıktan sonra ayrıldığı Tuana Y.'den (23) şüphelenen Diyar B., 29 Mayıs günü yolda karşılaştı. Genç kızın önünü kesen Diyar B., belinden çıkardığı silahı genç kıza doğrultarak tehditler savurdu. Çevredekilerin araya girmesiyle kurtulan Tuana Y., savcılığa giderek şikâyetçi oldu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Diyar B., kendisine gelen küfürlü mesajları eski sevgilisinin attığını düşündüğünü belirtti. Hâkimlik ise şüphelinin "silahla tehdit" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

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Eski sevgililerin mesaj kavgası cezaevinde bitti
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