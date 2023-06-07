Eski sevgilinin bıçakladığı kadın bakıma muhtaç

Eskişehir'inTepebaşı ilçesinde 1 Haziran akşamı spor eğitmeni Gamze Cesur (34), 3 ay önce ayrıldığı eski sevgilisi Fatih D.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. 12 bıçak darbesi alarak ağır yaralanan Cesur hastaneden taburcu edildi. Avukat Kübra Bozer, müvekkilinin ellerini kullanamadığını belirtti. El tendomları kopan Cesur'un önümüzdeki günlerde operasyon geçireceğini belirten Bozer, "Temel ihtiyaçlarını, kardeşine ve annesine bağımlı olarak gidermeye çalışıyor. Her iki elinde de tendomlar kopuk olduğu için parmakları şu an tutmuyor, işlemiyor" dedi.