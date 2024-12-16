Eski sevgilinin falçatalı dehşeti

İstanbul Fatih'te Kara Surları Millet Bahçesi içerisindeki kafeteryada çalışan bir kadın, eski sevgilisinin falçatalı saldırısına uğradı. Kafeteryada çalışan A.B.'nin eski sevgilisi olduğu öğrenilen Metin A., buraya gelerek yanındaki falçata ile A.B.'ye saldırdı. Kadın göğsünden ve yüzünden yaralanırken, saldırganı durdurmaya çalışan A.N.D. isimli kafe çalışanı da omzundan yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Bu sırada saldırgan Metin A. kendi boğazını keserek yaralandı. Elindeki falçata ile bir süre çevredekileri tehdit eden Metin A., daha sonra polis ekipleri tarafından ikna edilerek ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde hafif yaralandıkları anlaşılan A.B. ve A.N.D. de olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.