Eski sevgilinin fotoğrafını paylaşmak suç

Yargıtay, başkasıyla nişanlanan eski sevgilisiyle beraberken çektirdikleri fotoğrafları sosyal medyadan paylaşan kişiye verilen beraat kararını bozdu. “Özel hayatın gizliliğini ihlal”den ceza verilmesine hükmetti
Denizli'de yaşayan M.A. isimli erkek, 2014'te sevgilisi C.G.'den ayrıldı. M.A., başkasıyla nişanlanan C.G.'ye, "Göreceksin sen, insan yüzüne bakamayacaksın" mesajı attı. Daha sonra M.A., C.G.'nin özel yaşam alanı kapsamındaki fotoğraflarını, sahte sosyal medya hesabından paylaştı. C.G. dava açtı. Mahkeme, fotoğrafların genç kızın bilgisi dahilinde çekilmiş olduğundan bahsederek, M.A.'nın beraatine karar verdi. İstinaf Mahkemesi, dosyayı esastan reddedince, C.G. Yargıtay'a başvurdu. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, fotoğrafların kadının rızasına aykırı şekilde yayımlanmasının "Görüntü veya seslerin ifşa edilmesi suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal" suçunu oluşturduğunu belirterek, M.A. hakkındaki beraat kararını bozdu.