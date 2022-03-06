Eski sevgilisi feci şekilde dövdü

İZMİR Çiğli'de yaşayan Gamze Tümtürk (22), ayrılmayı kabul etmeyen erkek arkadaşı E.Y. (35) tarafından 3 saat boyunca darbedildi. Burnu kırılan, gözleri ve vücudunda morluklar oluşan Tümtürk, "Beni dövdükten sonra 'Uykusuzum, 2 saat uyuyalım ben gideceğim' dedi. Daha fazla şiddet göstermemesi için tamam dedim. Ölmekten korkuyorum. Şikayet ettiğim gün 'Nezaretteyim, yanıma gel, seni çok seviyorum' şeklinde mesajlar attı" dedi. Adliyeye sevk edilen E.Y. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. DHA