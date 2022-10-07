Eski sevgilisi kâbusu oldu

İzmirli üniversite öğrencisi E.Ç.'nin hayatı, bir süre konuşup tavırlarından rahatsız olduğu için ayrıldığı eski sevgilisi yüzünden kâbusa döndü. Genç kız yaşadığı kabusu SABAH'a anlattı. Ayrılmalarının ardındna durmaksızın taciz, tehdit ve şantaja maruz kaldığını belirten E.Ç., "Sahte hesaplardan eskortluk yapıyormuşum gibi beni tanıyan herkese mesajlar attı. Adım ve fotoğraflarımla açtığı sosyal medya hesaplarında eskort diye numaramı dağıttı. Her gün en az 20 erkek arıyordu. Numaramı değiştirmek zorunda kaldım. Adresimi mafyaya verdiğini söyleyerek, tehdit etti. Benim için kazıldığını söyleyerek mezar resmi attı. Bana bunları yaşatan hayatımı mahveden kişi hala aramızda ve hala da yaptıklarına devam ediyor. Her gün ölüm korkusuyla yaşamanın ve rezil edilmenin ne demek olduğunu anlatamam. Lütfen yardım edin" diye konuştu.