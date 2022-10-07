Haberler Yaşam Haberleri Eski sevgilisi kâbusu oldu
Giriş Tarihi: 8.10.2022

Eski sevgilisi kâbusu oldu

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Eski sevgilisi kâbusu oldu
İzmirli üniversite öğrencisi E.Ç.'nin hayatı, bir süre konuşup tavırlarından rahatsız olduğu için ayrıldığı eski sevgilisi yüzünden kâbusa döndü. Genç kız yaşadığı kabusu SABAH'a anlattı. Ayrılmalarının ardındna durmaksızın taciz, tehdit ve şantaja maruz kaldığını belirten E.Ç., "Sahte hesaplardan eskortluk yapıyormuşum gibi beni tanıyan herkese mesajlar attı. Adım ve fotoğraflarımla açtığı sosyal medya hesaplarında eskort diye numaramı dağıttı. Her gün en az 20 erkek arıyordu. Numaramı değiştirmek zorunda kaldım. Adresimi mafyaya verdiğini söyleyerek, tehdit etti. Benim için kazıldığını söyleyerek mezar resmi attı. Bana bunları yaşatan hayatımı mahveden kişi hala aramızda ve hala da yaptıklarına devam ediyor. Her gün ölüm korkusuyla yaşamanın ve rezil edilmenin ne demek olduğunu anlatamam. Lütfen yardım edin" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den asgari ücret ve memur zammı açıklaması: Enflasyonun altında olmayacak!
Başkan Erdoğan’ın sözleri Yunan gündemini sarstı! 'Türkiye'den olağanüstü meydan okuma'
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan talimatı verdi: Asgari ücret 2023 için yeni hesaplar! İşte 'FARK' formülüyle asgari ücret zammı tabloları
AÖL sınav tarihleri takvimi açıklandı! MEB ile 2022-2023 Açık Lise 1. Dönem AÖL sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak, online mı yüz yüze mi?
Mevlid Kandili'nde okunacak dualar nelerdir, hangi sureler ve dualar okunur? Diyanet ile Mevlid Kandili duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı
EMEKLİ ZAMMI OCAK 2023 HESAPLAMA: En düşük emekli maaş zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?
KYK BURS BAŞVURU TARİHLERİ SON DAKİKA: KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, başvuru şartları nelerdir?
İşte Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışının detayları! Akıl hocaları ortaya çıktı
MasterChef kim kazandı? TV8 ile 7 Ekim 2022 MasterChef masterclass ödül oyununu kim - hangi yarışmacı kazandı? İşte ödülü kazanan isim
GSB personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, şartları nelerdir? Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı başvuru ekranı ve tarihleri!
ARKADAŞINA GÖNDER
Eski sevgilisi kâbusu oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA