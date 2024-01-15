Haberler Yaşam Haberleri Eski sevgilisini boğarak öldüren şüpheli, 22 yıl önce de eşini öldürmüş
Giriş Tarihi: 15.1.2024 17:10 Son Güncelleme: 15.1.2024 18:50

Eski sevgilisini boğarak öldüren şüpheli, 22 yıl önce de eşini öldürmüş

Giresun'da türkü evinde tartıştığı 52 yaşındaki işletme sahibi Şengül Yeşilkaya’yı (52) kıskançlık yüzünden önce döven ve sonra ise kablo ile boğarak öldüren İsmail Yılmaz (57), 22 yıl önce ise eski eşini öldürdüğü ve hapis yattığı ortaya çıktı. Eski sevgilisi olduğu öne sürülen Şengül Yeşilkaya’yı kablo ile boğarak öldüren ve polis ekiplerince Keşap ilçesinde yakalanarak mahkemeye sevk edilen Yılmaz ifadesinde ise, “Yeşilkaya ile aralarında bir süre gönül ilişkisi yaşadığını, borç ve kıskançlık nedeniyle kavgalar olduğunu söyledi. Yılmaz emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece 'kadına karşı kasten öldürme” suçundan tutuklandı.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Eski sevgilisini boğarak öldüren şüpheli, 22 yıl önce de eşini öldürmüş

Giresun'da dün Kapu Mahallesi Gazi Caddesi'ndeki bir türkü evinde meydana geldi. 22 yıl önce eşini öldürüp, cezaevine girdiği ve 2 yıl önce tahliye olduğu öğrenilen İsmail Yılmaz (57) ile türkü evi işletmecisi Şengül Yeşilkaya (52) arasında tartışma çıktı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İşletmeye gelen ekipler, boğaz kısmında darp izi olup, yerde hareketsiz yatan Şengül Yeşilkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

İncelemede kablo ile boğularak öldürüldüğü tespit edilen kadının cenazesi, otopsisi sonrası memleketi Karabük'te toprağa verildi. Olay sonrası kaçan ve polis ekiplerince Keşap ilçesinde yakalanan İsmail Yılmaz, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Yılmaz ifadesinde ise, türkü evinde kendisinin de payı olması nedeniyle maddi konularda tartıştığı Şengül Yeşilkaya ile bir süre gönül ilişkisi yaşadığını ve kıskançlık kaynaklı sıkça kavga ettiklerini öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Antalyasporlu Sagiv Jehezkel gözaltına alındı! Gol sevinci ile katil İsrail'in propagandası yapmıştı
Son dakika: Tarih belli oldu! AK Parti 48 adayını daha açıklayacak
CHP Mersin'de dağıldı! Zehir zemberek sözlerle istifa ettiler: "Bizi ülkeye rezil etti"
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
CHP ile ne konuştular? DEM itiraf etti: Asıl gündem Öcalan...
Son dakika: Sultanbeyli'de fabrikada yangın: 3 işçi öldü!
PKK saldırılarının mesajı ne?
SON DAKİKA | Irak ve Suriye'nin kuzeyine peş peşe hava harekatları: 24 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz!
Beşiktaş'tan ALG Spor'un oyuncusu Patricia Seteco hakkında şok iddia! "Erkeği kadın diye oynattılar"
Başımız sağ olsun
ARKADAŞINA GÖNDER
Eski sevgilisini boğarak öldüren şüpheli, 22 yıl önce de eşini öldürmüş
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA