Eski sevgilisini boğarak öldüren şüpheli, 22 yıl önce de eşini öldürmüş

Giresun'da dün Kapu Mahallesi Gazi Caddesi'ndeki bir türkü evinde meydana geldi. 22 yıl önce eşini öldürüp, cezaevine girdiği ve 2 yıl önce tahliye olduğu öğrenilen İsmail Yılmaz (57) ile türkü evi işletmecisi Şengül Yeşilkaya (52) arasında tartışma çıktı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İşletmeye gelen ekipler, boğaz kısmında darp izi olup, yerde hareketsiz yatan Şengül Yeşilkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

İncelemede kablo ile boğularak öldürüldüğü tespit edilen kadının cenazesi, otopsisi sonrası memleketi Karabük'te toprağa verildi. Olay sonrası kaçan ve polis ekiplerince Keşap ilçesinde yakalanan İsmail Yılmaz, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Yılmaz ifadesinde ise, türkü evinde kendisinin de payı olması nedeniyle maddi konularda tartıştığı Şengül Yeşilkaya ile bir süre gönül ilişkisi yaşadığını ve kıskançlık kaynaklı sıkça kavga ettiklerini öğrenildi.