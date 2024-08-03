Haberler Yaşam Haberleri Eski sevgilisini öldüren katil zanlısı tutuklandı
Giriş Tarihi: 3.8.2024 17:36 Son Güncelleme: 3.8.2024 19:32

Eski sevgilisini öldüren katil zanlısı tutuklandı

Afyonkarahisar'da cesedi bulunan 19 yaşındaki genç kızın cinayete kurban gittiği ortaya çıkarken, olayla ilgili kızın eski sevgilisi tutuklandı.

Gökhan KOCAASLAN Gökhan KOCAASLAN
Eski sevgilisini öldüren katil zanlısı tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Selçuklu Mahallesi'ndeki Orhun Parkı'nda meydana gelen olayda, su kanalında yüzü koyun yatan bir kadının fark edilmesi üzerine çevre sakinleri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, genç kadının öldüğünü belirledi. Yapılan incelemeler sonucunda, cesedin 19 yaşındaki S.T.'ye ait olduğu tespit edildi. Genç kadının cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ESKİ SEVGİLİ TUTUKLANDI
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından, polis ekipleri genç kızın eski sevgilisi Yusuf Ç.'nin (23) peşine düştü. Ekipler hızlı bir şekilde Yusuf Ç.,'yi İscehisar ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Katil zanlısı Yusuf Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Eski sevgilisini öldüren katil zanlısı tutuklandı
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