Eski sevgilisini öldüren sanığın cezası müebbetten ağır müebbede çıktı

Merkez Kocasinan İlçesi Sahabiye Mahallesi'nde 31 Temmuz 2019'da Gülay Şimşek sevgilisi Özkan Onay'la buluşarak ayrılmak istediğini söyledi. Daha önce hakkında polise şikayette bulunduğu Özkan Onay, Şimşek'ten şikayetini geri çekmesini istedi. Bunu üzerine Gülay Şimşek eski sevgilisiyle yaptığı görüşmeyi delil olması için videoya alıp "Ben şikayetimi geri çekeceğim sende artık peşimi bırakacaksın" dedi. Görüntülerde Gülay Şimşek'in isteğini kabul eden Özkan Onay, birkaç gün sonra genç kadını işyerinden çıktıktan hemen sonra tabancayla vurarak öldürdü.

YARGITAY "MÜEBBET YETMEZ" DEDİ

Kayseri'de ağır ceza mahkemesinde yargılanan Özkan Onay, kasten adam öldürmek suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Gülay Şimşek'in avukatı kararı temyiz etti. Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nde görüşülen davada cinayetin tasarlanarak işlendiği ve bu yüzden kararın bozma gerektirdiği belirtildi. Kararın bozulması üzerine dava yerel mahkemede yeniden görüldü. Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tekrar yargılanan Özkan Onay'a bu kez tasarlayarak adam öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.