Eski sevgilisini öldürüp, intihar girişiminde bulunan polis memuru hayatını kaybetti

Adana'da barışma teklifini reddeden eski sevgilisi Fahriye Asena Eskikanbur'u (25), çalıştığı pastanede başından vurarak öldürüp, aynı silahla intihar girişiminde bulunarak ağır yaralanan polis memuru Muhammed Kürşad Daniyar (29), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

BARIŞMA TEKLİFİNİ RET ETTİ

Olay, 3 Kasım'da Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi Toros Caddesi'ndeki bir pastanede meydana geldi. Polis memuru Muhammed Kürşad Daniyar, kendisinden bir süre önce ayrılan eski sevgilisi Fahriye Asena Eskikanbur ile barışmak için çalıştığı iş yerine gitti. Genç kadın, Daniyar'ın barışma teklifini reddetti. Bunun üzerine Daniyar, beylik tabancasını çıkarıp, Eskikanbur'u tehdit etti.

ÖNCE KADINI SONRA KENDİSİNİ VURDU

Fahriye Asena Eskikanbur, çığlık atarak pastanenin bahçesine koştu. Peşinden giden Daniyar, Eskikanbur'u başından tabancayla vurup, öldürdü. Daniyar aynı silahı başına dayayıp, tetiği çekti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Daniyar, ilk müdahalesinin ardından ambulansla yakındaki bir özel hastaneye götürüldü. Genç kadının cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından Küçükoba Mezarlığı'nda toprağa verildi.

2 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ

Öte yandan entübe edilen Muhammed Kürşad Daniyar, kaldırıldığı hastanede 2 gün sonra yaşam savaşını kaybetti. Daniyar'ın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morgunda götürüldü.