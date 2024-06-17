Eski sevgilisini önce bıçakladı sonra dövdü

Bakırköy'de eski kız arkadaşı Delila A. ile konuşmak için yanına giden Halil U. çıkan tartışma sonucu Delila A.'yı önce karnından bıçakladı sonra da dövdü. Saldırının ardından Delila A. hastaneye kaldırılırken Halil U. ise Esenyurt'ta yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli Halil U. sevk edildiği Sulh Ceza Hâkimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.Korkunç olay, 14 Haziran Cuma günü 13.45 sıralarında Bakırköy'e bağlı Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Halil U. konuşmak için eski sevgilisi Delila A. (16)'nın yanına geldi. Delila A. konuşmak istemeyince eski sevgililer arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Halil U. elindeki bıçakla Delila A.'yı önce karnından bıçakladı sonra da dövdü. O anlar kameraya da yansıdı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Delila A. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.Polisler Halil U. hakkında yakalama çalışması başlattı. Halil U. aynı gün içerisinde Esenyurt'ta yakalanarak gözaltına alındı. Yaralı Delila A.'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sevk edildiği Bakırköy Adliyesi'nde savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edilen Halil U. kasten yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.