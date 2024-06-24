Eski sevgilisini sokak ortasında katletti

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde 33 yaşındaki Hilal Kar, sokak ortasında başından vurularak öldürüldü. İddiaya göre Hilal Kar, dün sabah saatlerinde 5 Nisan Mahallesi 798'inci Sokak'ta yürüyordu. Bu sırada yanına yaklaşan ve daha önce birliktelik yaşadığı ancak 1.5 yıldır ayrı yaşadığı 40 yaşındaki M.D. tarafından başından silahla vuruldu.Talihsiz kadın, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayın ardından silahıyla kayıplara karışan M.D.'nin yakalanması amacıyla polis operasyon başlattı. Polis, bölgedeki kameraları incelemeye aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı ise cinayetle ilgili soruşturma başlattı.