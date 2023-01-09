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Giriş Tarihi: 10.1.2023

Eski sevgilisini ve arkadaşını öldürdü

İstanbul’da eski sevgili dehşet saçtı. Mustafa Payan, kıskançlık tartışmasıyla eski sevgilisi Dilara Gültay’ı boğarak öldürdü. Ardından ise Gültay’a yardıma gelen Cansu Demirel’i bıçakla katletti

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Eski sevgilisini ve arkadaşını öldürdü
İstanbul'da Mustafa Payan, eski kız sevgilisi, noter kâtibi Dilara Gültay ile arkadaşı Cansu Demirel'i öldürdü.
Pendik'teki bir noterde kâtip olarak çalışan Dilara Gültay (23), eski sevgilisi Mustafa Payan'ın (24) Kartal'daki evine gitti. Gecenin ilerlen saatlerinde ikili arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Payan'ın hareketlerinden korkan Gültay, Kocaeli Şekerpınar'daki bir elektronik firmasında çalışan arkadaşı Cansu Demirel'i (30) yanına çağırdı.



Demirel hiç vakit kaybetmeden yardım etmek için arkadaşının yanına gitti. Payan tartışma sırasında banyoya kaçan Gültay'ı boğarak öldürdü. Ardından eve gelen arkadaşı Demirel'i ise oturma odasında boğazından bıçaklayarak öldürdü. Sonrasında ise bileklerini keserek intihar girişiminde bulundu.



Ardından kendi imkânlarıyla hastaneye giden Payan'ın iki kişiyi öldürdüğünü söylemesi sonrasında polis olayın yaşandığı daireye gitti. İtfaiye ekiplerinin pencereden girerek kapısını açtıkları evin salonunda Demirel'in, banyosunda ise Gültay'ın cesedi bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemede dairede uyuşturucu madde, fare zehri, şizofreni ilaçları ve şırınga bulundu.



AİLELERİ KAYIP BAŞVURUSU YAPTI
Öte yandan Gültay ve Demirel'in ailelerinin dün saaat 02.00 sıralarında polise kayıp başvurusunda bulundukları öğrenildi.
Pendik'te bir restoranda çalışan ve kasten yaralama suçundan kaydı bulunan Payan'ın polise verdiği ilk ifadesinde "Dilara'ya başkalarıyla görüşüp görüşmediğini sordum. Cevap vermedi. Ben de tartışma sırasında boğdum. Cansu gelip Dilara'yı sordu. İçeri girince bıçakladım" dediği öğrenildi.

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Eski sevgilisini ve arkadaşını öldürdü
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