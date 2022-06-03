Eski sevgilisinin evinin önünde öldürülmüştü... Hemşire ve aile üyesi 12 kişi gözaltında

Sultangazi, Zübeyde hanım mahallesi, 1473 sokak üzerinde geçtiğimiz Pazartesi günü saat 08.30'da meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Murathan Yılmaz, sokak üzerinde çıkan tartışma sonucu tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Olaydan sonra harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Murathan Yılmaz'ın öldürüldüğü yerin onun eski sevgilisi olan ve hemşire olduğu öğrenilen Zehra E.'nin evinin önü olduğunu tespit etti. Çevredekilerin ifadelerine başvuran polis ekipleri Murathan Yılmaz'ın bir süre gönül ilişkisi yaşadığı Zehra E. tartışarak ayrıldığı ancak genç kızın peşini bir türlü bırakmadığı öğrenildi. Zehra E. tarafından 4 kez polise şikayet edilen Murathan Yılmaz için mahkeme tarafından 3 ay süre ile uzaklaştırma kararı alındığı belirlendi.
3 YERİNDEN VURULARAK ÖLÜDÜRÜLDÜ
Nisan ayında alınan bu karara rağmen genç kızın peşini bir türlü bırakmayan Yılmaz iddiaya göre genç kızın çevresinde dolaşmaya devam etti. Olay günü de evinin önüne gelerek Zehra E.'nin dışarı çıkmasını beklediği tespit edildi.
Ancak Zehra E.'nin ailesinden bazı kişilerin evin önünde bekleyen Murathan Yılmaz'ı fark etmesi üzerine tartışma yaşandığı belirlendi. Bu tartışma sırasında Murathan Yılmaz'ın 3 yerinden vurularak hayatını kaybettiği tespit edildi.
12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Bu gelişme üzerine Cinayet Büro Amirliği ekipleri Zehra E.'nin de aralarında bulunduğu 12 şüpheliyi gözaltına alındı. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheliler olayla ilgili sorgulandı. Şüphelilerin olayda kullanılan silahı komşularına vererek delilleri karartmaya çalıştıkları belirlendi.
Şüphelilerin poliste verdiği ifadelerinde Murathan Yılmaz'ın öldürdükleri iddialarını kabul etmedikleri suçu birbirlerine atmaya çalıştıkları öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan Ahmet E.(59), Mehmet E.(21), Mustafa E.(56), Zahide E.(35), Baran E.(28), Türkan E.(50), Mehmet E.(42), Aysel E.(52), Zehra E.(25), B.E.(15), Nusret B.(48), Demir K.(42) adliyeye sevk edildiler.
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Zehra E. adli kontrol alırken, anne babası ve kardeşi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.