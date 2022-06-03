Eski sevgilisinin evinin önünde öldürülmüştü... Hemşire ve aile üyesi 12 kişi gözaltında

3 YERİNDEN VURULARAK ÖLÜDÜRÜLDÜ

Nisan ayında alınan bu karara rağmen genç kızın peşini bir türlü bırakmayan Yılmaz iddiaya göre genç kızın çevresinde dolaşmaya devam etti. Olay günü de evinin önüne gelerek Zehra E.'nin dışarı çıkmasını beklediği tespit edildi.

Ancak Zehra E.'nin ailesinden bazı kişilerin evin önünde bekleyen Murathan Yılmaz'ı fark etmesi üzerine tartışma yaşandığı belirlendi. Bu tartışma sırasında Murathan Yılmaz'ın 3 yerinden vurularak hayatını kaybettiği tespit edildi.