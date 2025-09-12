Eski sevgilisinin öldürdüğü Selin, Aydın’da son yolculuğuna uğurlandı

Olay önceki gün saat 23.30 sıralarında, Urla ilçesi Yeni Mahalle Dere Sokak'taki eğlence mekanında meydana geldi. Ramazan Görgülü ile eski sevgilisi Selin Angun arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Görgülü, tabancayla Selin Angun'a ateş edip, yaraladı. Bu sırada Ülkünur Angun (23) ve Direnç Topçu (27) da yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Selin Angun, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis tarafından, olayın ardından kaçan Görgülünün yakalanması için çalışma başlatıldı. Çalışmalar sürerken, Urla'da bir evden silah sesi duyanlar, durumu polise bildirdi. Adrese giden polis ekipleri Görgülü'nün cesediyle karşılaştı. Şüpheli Görgülü'nün tabancayla intihar ettiği belirlenirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

'GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ'

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Selin Angun'un cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Angun'un cenazesi memleketi Aydın'ın Sultanhisar ilçesine götürüldü. Angun için ikindide Atça Mahallesi Çarşı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Angun'un aynı olayda yaralanan kız kardeşi Ülkünur Angun, annesi Nihal Angun, babası Güven Angun, yakınları ve sevenleri katıldı. Cenazede anne Nihal ve baba Güven Angun'un tabuta sarılıp, ağlamaları yürekleri dağladı. Kılınan namazın ardından Angun'un bir süre omuzlarda taşınan tabutu, Çomaklı Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.