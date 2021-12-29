Eski sevgiliye müstehcen fotoğraflı şantaj

Eski sevgili R.Ç. genç kızdan cinsel içerikli görüntüler istedi. Bu durum sonrası genç kız M.B. cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını arkadaşına gönderdi. Erkek arkadaşı R.Ç. "Eğer ayrılırsak bu görüntüleri herkese yayarım" tehdidiyle şantaj yaptı.

Bunalıma giren genç kız ise Akçaabat İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 20 yaşındaki M.B. Arsin ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.



Akçaabat ilçesinde, iddiaya göre lise öğrencisi M.B (16) isimli kız çocuğu, daha önceden erkek arkadaşı R.Ç.'ye (21) cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını gönderdi. Ancak genç kızın ayrılmak istemesi üzerine R.Ç. ilişkilerinin devam etmesini isteyerek genç kızı cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını yaymakta tehdit etti.

R.Ç. daha sonra fotoğrafları M.B'nin okul arkadaşlarına gönderdi. Bu durum üzerine bunalıma giren lise öğrencisi M.B Akçaabat İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek R.Ç.'den şikayetçi oldu. Polis ekipleri Arsin'de ikamet eden R.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. R.Ç.'nin Emniyetteki sorgusu sürüyor.